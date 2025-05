Assemblea Nazionale dei Militari decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana

StrettoWeb

A Roma, i Militari Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana d’Italia riuniti in assemblea presso la Casa dell’Aviatore, Circolo Ufficiali Aeronautica Militare. Il convegno è stato presieduto e coordinato dal Presidente Nazione dell’Associazione del Nastro Verde Amm. D. Francesco de Biase, nonché dai Vicepresidenti Gen B (GdF) Mario De Nuntiis e Contrammiraglio (MM) Alberto Trampus, dal segretario Lgt (gdF) Mario Parisi, con la partecipazione dei Presidenti, o delegati, delle Sezioni d’Italia. E’ stato approvato il bilancio consuntivo 2024 e preventivo 2025, dopo avere ascoltato la relazione patrimoniale, morale e finanziaria redatta dal Presidente nazionale. Nel contesto, l’Assemblea dei presidenti, con l’intervento del notaio, che ha provveduto a redigere apposito verbale, ha approvato il nuovo Statuto 2025.

L’Associazione del Nastro Verde, quindi, ha adeguato il proprio statuto in linea con la recente normativa sul “terzo settore”, integrando gli scopi associativi e orientando le attività in sinergica con enti pubblici e privati. Di particolare rilievo è stata l’istituzione dei Gruppi del Servizio Volontario di Assistenza Mauriziana (S.V.A.M.) orientati alla partecipazione di attività sociali, socioeducative, culturali, di conferenze e seminari, avvalendosi di competenze professionali e umane dei propri associati per rendere ancora più incisivi nel tessuto sociale i valori custoditi dal Nastro Verde.