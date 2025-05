Asp di Trapani, Croce in lacrime all’Ars: “mi dimetto”

StrettoWeb

“Mi dimetto da direttore generale”. Così il manager Ferdinando Croce, in lacrime, davanti alla Commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana, riunita stamani per ascoltarlo. Croce era stato sospeso da direttore generale dell’Asp di Trapani, dopo il caso dei ritardi nei referti degli esami istologici. Croce ha parlato per circa un’ora e mezza manifestando amarezza. E dicendo di avere inviato per pec le proprie dimissioni.

“Sentivo la necessità che il Parlamento mi ascoltasse. Non potevo dimettermi prima. Se devo pagare, come ormai sembra evidente, lo faccio e lo accetto, ma non avrei dovuto essere l’unico“. E ancora: “Ho fatto tutto quello che un singolo dg di una singola azienda sanitaria avrebbe potuto fare. Non accetto che mi si dica che tutto questo è accaduto perché sono giovane e alla prima esperienza”, rimarca Croce.