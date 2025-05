L’annuncio dell’ASP di Reggio Calabria: iniziative straordinarie di prevenzione oncologica in città. Le info

StrettoWeb

“Ampliare l’offerta sulla prevenzione oncologica, in modo particolare per la prevenzione del tumore della mammella, ma anche per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e per la prevenzione del tumore del colon retto. È questo l’obiettivo del servizio offerto a partire da domani, sabato 31 maggio, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria diretta dalla Dott.ssa Lucia di Furia ed in particolare del Centro di Riferimento Unico Screening di Reggio Calabria, coordinato dalla Dott.ssa Elena Nasso”. È quanto si legge in una nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

“La finalità di questa operazione è aumentare progressivamente la prevenzione sul nostro territorio perché la prevenzione è il primo presidio per la tutela della propria salute”, sottolinea la Dott.ssa Lucia Di Furia. “La prima tappa sarà nel Comune di Cardeto, annunciamo già il calendario per le uscite di giugno che ci vedranno partecipi il 14 e 15 Giugno presso il Comune di Maropati, il 21 e 22 Giugno presso il Comune di Sinopoli, il 28 e 29 Giugno presso il Comune di Bagaladi, per poi arrivare su tutto il territorio della nostra Azienda Sanitaria nei mesi a seguire e rendere la sanità sempre più accessibile ai cittadini, offrendo loro servizi sanitari a due passi da casa, e dotandoli di un utilissimo strumento di prevenzione. Si tratta di un’opportunità per accedere all’offerta sanitaria con un modello di sanità territoriale che non solo riesce a fornire risposte immediate ai pazienti ma, qualora sia necessario, li accompagna anche in percorsi assistenziali di appropriatezza e quindi di vera presa in carico”.

Le donne aventi diritto alla mammografia, che hanno un’età compresa dai 50 anni ed i 69 anni, e che non abbiano effettuato una mammografia, presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate nei 12 mesi precedenti, che non abbiano subito trattamenti (medici o chirurgici) per neoplasia maligna della mammella, possono recarsi presso il camper mobile in data 31 Maggio e 1 Giugno, che si troverà presso il comune di Cardeto in piazza G. De Nava, per effettuare la mammografia. Sempre in piazza G. De Nava sarà possibile ritirare il kit per effettuare lo screening per la prevenzione del tumore del colon retto per donne e uomini di età compresa tra i 50 ed i 69 anni ed il kit per effettuare il test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero per le donne di età compresa tra i 30 ed i 64 anni.

I kit che verranno erogati agli utenti sabato 31 maggio prevedono la riconsegna, dopo l’effettuazione del test al proprio domicilio, domenica 1 giugno presso il gazebo posizionato in piazza G. De Nava in prossimità del camper mobile. I kit erogati in data 1 Giugno verranno riconsegnati presso il Centro Prelievi ASP di Cardeto nei giorni a seguire. Si tratta di un’opportunità per accedere a indagini sanitarie senza dover affrontare viaggi, utile per tutte le persone, in particolare per le esigenze di soggetti con difficoltà di mobilità.

Il fine delle iniziative messe in campo è aumentare il più possibile le adesioni ai test di prevenzione offerti gratuitamente dalla nostra Azienda con la certezza che il camper mobile possa dare un vantaggio quantitativo, in termini di partecipazione, con ottimi standard qualitativi, grazie alla strumentazione di altissimo livello presente sul mezzo stesso.