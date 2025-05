L’ASD Tennis Palmi conquista la Serie C

StrettoWeb

I successi non arrivano mai per caso. Lo storico risultato ottenuto dalla ASD Tennis Palmi che per la prima volta nella sua storia si è classificata prima nel girone del campionato di serie D1 e ha vinto i playoff aggiudicandosi la promozione per il prossimo campionato di serie C è il frutto di un accurato lavoro di programmazione. Responsabile tecnico e presidente dell’ASD è Fabrizio Sarra, giocatore di punta della squadra appena qualificatasi per il prossimo campionato di serie C capitanata da Sandro Romano e in cui militano, oltre a Fabrizio Sarra, Lorenzo e Michele Accorinti, Daniele Ceravolo e Giuseppe Ferrinda che sono riusciti a battere tutte le squadre avversarie nel campionato appena conclusosi di serie D1.

Accogliendo con entusiasmo l’obiettivo fissato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ormai da anni e con evidente successo mira a coinvolgere capillarmente tutti i circoli per impostare percorsi di didattica condivisi e portare alla crescita di un numero sempre maggiore di tennisti emergenti, l’ASD Tennis Palmi negli ultimi anni si è impegnata in tantissime attività, dalla scuola tennis per bambini, ragazzi e adulti ai progetti sportivi nelle scuole, dai campi estivi alla partecipazione ai tornei e campionati federali, raggiungendo, ad oggi, ben 90 atleti tesserati, dei quali 50 bambini e 40 adulti, di cui 35 agonisti, tutti provenienti da Palmi e dagli altri comuni della Piana di Gioia Tauro.

Sfruttando gli impianti del Centro Sportivo Prato, con i suoi tre campi da tennis – di cui uno coperto – un campo da padel, spogliatoi e una palestra ben attrezzata, l’ASD Tennis Palmi ha già disputato i campionati regionali under 16 femminile e under 16 maschile ed è in corsa, con ottime possibilità di vittoria, nei campionati regionali di serie D2, D3 e under 18 maschile. Molto intensa anche l’attività nei campionati Fit junior program red – di cui è già campione regionale – orange, super orange, green, super green, super orange e green.

Il giovanissimo Ricky Bagalà ha partecipato alla Coppa delle Province con la rappresentativa di Reggio. Nei tornei individuali, ben nove piccoli atleti si sono qualificati per le fasi finali regionali, ottenendo con Andreas Lombardo il primo posto nella categoria Red e con Matilde Lombardo il secondo posto nella categoria super green femminile. Tra i prossimi impegni, a settembre partirà il campionato over 55, con l’obiettivo di vincere un altro titolo regionale.

Oltre ai successi ottenuti sui campi e tornei federali, la società palmese è riuscita a far riavvicinare al tennis e al padel un folto gruppo di appassionati agonisti e amatoriali, costituendo un gruppo affiatato e capace di grandi momenti di aggregazione, dentro e fuori dai campi.