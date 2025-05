“L’artista contadino”, a Scilla la mostra personale di Giuseppe Mercuri | INTERVISTE

StrettoWeb

Ottimo successo per la Mostra Personale di Giuseppe Mercuri dal titolo “l’Artista, il Contadino: silenzi che parlano, colori che risvegliano“. L’inaugurazione della mostra si è svolta nella location di Palazzo Krataiis a Scilla ed è visitabile sino al 20 giugno 2025. Il parterre per l’inaugurazione è stato di primo piano, in cui ha visto la presenza del Dott. Vincenzo Montemurro, Cardiologo-Storico; della direzione artistica della mostra Adele Canale, unitamente alle sorelle Delia e Clara Mercuri; del cantautore Mimmo Cavallaro; del Critico d’arte Marcello Anastasi; con i saluti della direzione del Krataiis, Francesca Scarano e Pino Strati dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV.

Gli invitati alla cerimonia d’inaugurazione della Mostra Personale di Giuseppe Mercuri sono stati accolti da un drink con il Bergamotto Spritz, delicatamente curato dal Bartender Carmelo Martino.