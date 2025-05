Arrivato a Reggio Calabria, proveniente dalla Sicilia, l’uomo più forte del mondo Bruno Danovaro

StrettoWeb

L’uomo più forte del mondo, l’uomo dei records, leggenda mondiale da oltre trent’anni nella pesistica pro e nelle arti marziali. Nella classifica degli uomini più potenti ed influenti del mondo, inserito al numero 99,ed all’epoca al numero 1, l’ex Presidente Usa Bill Clinton, così riportato dal giornale Usa, Houston journal anni fa ed argomento trattato nella recente Intervista al campione da parte dell’emittente ligure Telegenova. Bruno Danovaro è tutto questo, records mondiali infranti nella pesistica pro, imbattuto da 119 matches, nelle arti marziali pro, pluricampione del mondo, presto si cimentera’ nella partita perfetta nel Football americano nel ruolo di quarterback (regista),poi seconda biografia accompagnata da un CD di cover interpretate dal campione, che riguarderanno i momenti più importanti della carriera del super campione.

Sempre sotto esame dalla medicina sportiva che studia la poliedricità e le performance straordinarie di un uomo che continua a stupire. Poi, mentre cammina sul lungomare di Falcomata’, per Reggio Calabria, viene riconosciuto e fermato da alcuni appassionati e, ti ritrovi difronte un ragazzone abbronzato, sorridente, che con una semplicità disarmante è gentile e disponibile con tutti, rilassato parla di tutta la cultura che offre Reggio Calabria, e, la Calabria intera, poi si sofferma sulla pasta con le sarde, ed il vino tipico Gaglioppo, ed una nuotata sulla spiaggia di Bova Marina, entusiasta della vita, diventa immediatamente serio uscendo dal mare, ad una domanda di un signore attempato: Bruno, cosa vuoi ancora raggiungere? La risposta di Danovaro arriva immediatamente, voglio vincere il match più importante per me, restituire gran parte delle mie fortune ai meno fortunati, così la mia vita ed i mie successi avranno un senso.