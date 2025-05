Archi Carmine Lab: un evento unico per l’arte sacra contemporanea a Reggio Calabria

StrettoWeb

Archi è capace di bellezza e la Comunità cristiana si impegna con convinzione per diffonderla. Sabato 7 giugno 2025, alle ore 10:00, presso il Museo Diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino” di Reggio Calabria, si terrà un evento straordinario che unisce arte, fede e identità territoriale: la presentazione del progetto “Archi Carmine Lab – Cantiere di arte sacra contemporanea”. Promosso dalla Parrocchia Maria SS. del Carmelo di Archi Carmine, l’evento annuncia un’iniziativa che resterà impressa nella memoria culturale e spirituale della città. Per la prima volta nella storia di Reggio Calabria, un’opera di arte sacra contemporanea di grande formato sarà realizzata all’interno di una chiesa parrocchiale. Un progetto raro anche su scala regionale e nazionale, che pone la comunità di Archi al centro di una visione di Chiesa viva, creativa, in dialogo con il presente.

I protagonisti di questa impresa artistica sono gli artisti Michele Parisi e Davide Corona, autori dei bozzetti che saranno esposti durante l’evento. Il progetto rappresenta non solo un motivo di grande orgoglio per la parrocchia e per l’intero quartiere di Archi, ma costituisce anche un segno potente per la Diocesi e la città di Reggio Calabria, che vede rifiorire l’arte sacra come autentica espressione di fede e contemporaneità.

Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali di:

don Domenico Rodà, Incaricato diocesano per i beni culturali

don Danilo Latella, Parroco della Parrocchia Maria SS. del Carmelo di Archi

Maria Mallemace, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria

Paolo Martino, Incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici

Filippo Quartuccio, Assessore alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Santina Dattola, Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Calabria

Pietro Sacchetti, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Seguiranno gli interventi degli artisti Davide Corona e Michele Parisi. Le conclusioni saranno affidate a Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova. A introdurre e moderare l’incontro sarà Lucia Lojacono, direttrice del Museo Diocesano.

Al termine della presentazione, i partecipanti potranno visitare la mostra dei bozzetti destinati alla decorazione artistica della chiesa parrocchiale di Archi Carmine, un’esperienza spirituale e culturale di forte impatto. Non si tratta di un semplice evento, ma di una vera e propria chiamata collettiva alla bellezza, alla fede e alla rinascita della cultura sacra nel cuore del nostro tempo. Partecipare significa essere testimoni di un’opera che si candida a segnare un nuovo capitolo nella storia della città di Reggio Calabria e della Chiesa italiana.