Antoniozzi: “la sanità in Calabria migliora, sbagliato fare crociate”

“La sanità in Calabria è nettamente migliorata in questi anni, nonostante problemi atavici. Fare le crociate è profondamente sbagliato“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Su questo tema dovremmo tutti collaborare – aggiunge Antoniozzi – ma prevale sempre lo spirito di parte e la tentazione elettorale. Sono migliorati i Lea, sono nate eccellenze, sono diminuiti i tempi delle liste di attesa. È nata una facoltà di medicina a Cosenza che promette bene e tra poco finiranno i lavori di alcuni grandi ospedali. Certo, siamo ancora in serie C se vogliamo usare una metafora calcistica ma siamo partiti dai dilettanti e non ci sono bacchette magiche che possano risolvere le cose in un attimo“.

