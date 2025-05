Antoniozzi: “dolore per il Cosenza in C, dispiaciuto anche per la Reggina. Trocini meglio di Conte”

StrettoWeb

“Da tifoso del Cosenza la retrocessione in C mi provoca dolore. Non meritiamo una piazza inferiore alla B e dobbiamo lavorare per risalire. Sono anche dispiaciuto che la Reggina non sia andata in C e spero possa vincere i play off ed essere ripescata. Bruno Trocini, allenatore della Reggina, subentrato in corsa, ha una media punti di 2,59 a partita: è la più alta d’Italia, più di Conte, dell’allenatore del Sassuolo e di quelli di C, a conferma che è un grande allenatore”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

