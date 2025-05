Il siciliano Anthony Andaloro protagonista dell’evento solidale di Villa Domi

StrettoWeb

Il 19 maggio 2025, nella splendida cornice storica di Villa Domi a Napoli, si terrà l’attesissimo evento di gala solidale “Nord e Sud tra Stelle e Padelle: la voglia di donare”, una serata speciale che unisce l’eccellenza gastronomica italiana alla solidarietà. Promosso dall’associazione Chef Italia ETS, fondata e guidata dallo Chef Antonio Arfè, insieme a Vincenzo Napolitano (Vicepresidente), Chef Mauro Poddie (Tesoriere) e Alex Falcone Ziccarelli (Direttore della Comunicazione), l’evento ha come missione quella di creare un ponte tra Nord e Sud attraverso la cucina, mettendo al centro il valore della condivisione e del sostegno a chi ha più bisogno.

Tra i grandi protagonisti in assoluto della serata ci sarà lo chef messinese Anthony Andaloro

In collaborazione con Giorgio Perin di Borgomanero e l’associazione “Stelle e Padelle – Allegra Brigata”, composta da cuochi appassionati tra i 70 e i 92 anni, la serata sarà un autentico inno alla tradizione, all’esperienza e all’energia positiva. Tra i grandi protagonisti in assoluto della serata ci sarà lo chef messinese Anthony Andaloro, orgoglio della Sicilia e simbolo di resilienza, passione e generosità. Uomo straordinario, sempre in prima linea per aiutare il prossimo, Andaloro sarà l’ospite d’onore con il suo straordinario “Show Cooking Inclusivo”, un’esperienza sensoriale unica che ha già emozionato e ispirato platee in tutta Italia.

Blind Chef e unico Maestro Sensoriale al mondo, Andaloro presenterà per l’occasione una creazione inedita e rivoluzionaria nel campo della nutraceutica: una tagliata di Angus argentino flambata, adagiata su un letto di terra ai mirtilli e spirulina, un piatto che fonde gusto, salute e bellezza visiva. Una dedica speciale anche a Maradona, attraverso una proposta che simboleggia passione e talento, proprio come il Pibe de Oro.

Il menu sarà ulteriormente impreziosito dalle dolci creazioni dei maestri pasticceri Luigi Avallone, Ugo Mignone e Nicola Obliato, e dall’inconfondibile street food dello chef siciliano Nino “U Ballerinu”.

La serata sarà animata da performance musicali, tra cui l’esibizione del cantante Gennaro De Crescenzo, e impreziosita dalla partecipazione di autorevoli personalità del mondo medico e giornalistico, come lo scrittore e giornalista Peppe Iannicelli. A condurre l’evento sarà la giornalista e food blogger Giovanna De Sangro, volto noto della comunicazione partenopea e Segretaria di Chef Italia, che accompagnerà il pubblico con calore e professionalità. Il ricavato della serata, al netto delle spese vive, sarà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon, in favore della ricerca sulle malattie oncoematologiche pediatriche, sostenendo l’AORN Santobono Pausilipon nella cura e nel benessere dei piccoli pazienti.