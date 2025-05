Anoia dice no al cantante dai testi violenti: il plauso dell’Associazione Fazio al sindaco Demarzo

StrettoWeb

“In qualità di Presidente dell’ “Associazione Cosimo Giuseppe Fazio”, desidero esprimere i miei più sinceri complimenti al Sindaco di Anoia, Dott. Alessandro Demarzo, per aver negato l’autorizzazione all’esibizione di un cantante che, nei suoi testi, veicola messaggi diametralmente opposti ai valori che la nostra Associazione si impegna quotidianamente a promuovere. Ritengo infatti inaccettabile che vengano diffuse pubblicamente, specie in contesti destinati a famiglie e giovani, canzoni con frasi come: “…chi ci guarda male lo sa bene che, il ferro fa bang, bang…” oppure “…nelle lambo di notte, contro le camionette, scappiamo dagli infami e dalle manette…”. Lo afferma in una nota il Presidente dell’Associazione Cosimo Giuseppe Fazio, Antonino Carlo Fazio.

“Tutto ciò diventa ancor più grave se si considera che l’esibizione avrebbe dovuto tenersi in una piazza dedicata ai Caduti dell’attentato di Nassiriya del 2003, dove persero la vita 19 italiani, tra cui 12 Carabinieri impegnati in una missione di pace. In un luogo così carico di significato e memoria, ascoltare testi come: “…viva la strada, fanculo al Maresciallo, fanculo alla madama…” non sarebbe stato solo inopportuno, ma profondamente offensivo. Purtroppo, capita sempre più spesso di vedere, anche sui social, genitori che invitano artisti di questa “levatura” alle feste dei propri figli, contribuendo – inconsapevolmente o meno – alla normalizzazione di modelli devianti e pericolosi”.

“Per questo motivo, l’atto del Sindaco Demarzo assume un valore ancora più rilevante: ha dimostrato cosa significhi davvero essere guida e punto di riferimento morale per una comunità. Un gesto semplice ma coraggioso, che mi auguro possa diventare esempio per tanti altri amministratori locali”.

“Non è un caso, del resto, che proprio il Comune di Anoia partecipi attivamente alle nostre iniziative, e che lo scorso anno si sia aggiudicato una delle borse di studio del progetto “Riscopriamo i Valori”. Una comunità sana nasce anche – e soprattutto – da chi la amministra con senso civico, responsabilità e coraggio”.

“Il fatto che questo diniego abbia fatto notizia è sintomatico: viviamo in tempi in cui la normalità assume caratteri eccezionali, segno evidente di una realtà che ha smarrito i propri punti di riferimento. Caro Sindaco, il tuo gesto è stato un ESEMPIO. Mi auguro sinceramente che non resti isolato, ma diventi una direzione da seguire per chi ha il compito di formare, educare e proteggere le nuove generazioni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.