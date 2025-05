Annullata la XVII edizione di Cittanova Floreale, la mostra mercato di florovivaismo

StrettoWeb

Si sarebbe dovuta svolgere dal 31 maggio al 2 giugno 2025, la XVII edizione di Cittanova Floreale, la famosa mostra mercato di florovivaismo specializzato che ogni anno si svolge come da tradizione, all’interno della Villa Comunale Carlo Ruggiero di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Quest’anno però la mostra è stata rinviata a data da destinarsi in quanto la Villa Comunale è in fase di lavori di restauro e quindi non ci sono le condizioni opportune per ospitare l’evento che viene quindi annullato con la speranza che possa essere riprogrammato più avanti.