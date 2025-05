Anfiteatro Camaro San Paolo, Gioveni, Cacciotto e Messina: “soddisfazione per la celerità di risposta di Trovato”

StrettoWeb

Il sub Commissario al Risanamento Santi Trovato ha dato subito riscontro alla richiesta formulata venerdì scorso dal capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, dal coordinatore territoriale del partito Paolo Messina e dal Presidente della terza Municipalità Alessandro Cacciotto di accelerare l’iter tecnico per il recupero dell’anfiteatro abbandonato annesso al parco urbano di Camaro San Paolo. “Esprimiamo soddisfazione per la celerità di risposta – affermano Gioveni, Cacciotto e Messina – e ringraziamo l’ing. Trovato per aver messo subito fra le sue priorità questa opera che, una volta completata, rappresenterà certamente per l’intera zona un importante elemento di aggregazione in un contesto che necessità fortemente di spazi ludici e di socializzazione”.

“Il sub Commissario al Risanamento nella sua nota di riscontro – proseguono i tre esponenti di FdI – ci ha comunicato che già per domani 28 maggio ha convocato i progettisti della struttura che, sulla base di quanto stabilito dal precedente RUP e dall’ex sub Commissario Scurria (al quale va anche il nostro ringraziamento), pianificherà le prossime azioni progettuali e tecniche per poter finalmente completare un’opera che in atto risulta avvolta nel degrado e che è certamente motivo di pericolo anche per gli attuali fruitori del parco. Ci auguriamo – concludono Gioveni, Messina e Cacciotto – che tutte le fasi tecniche e amministrative che da qui in avanti saranno poste in essere dalla struttura commissariale (che ringraziamo anche per l’informativa sull’iter che ci vorrà trasmettere partendo dalla riunione di domani) potranno definire da subito in modo chiaro e puntuale tempi e modalità per il completamento di un progetto che un’intera comunità attende esattamente da 22 anni”.