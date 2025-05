Amerigo Vespucci a Reggio Calabria, Cannizzaro: “quasi 20 mila visitatori, la città ha brillato”

StrettoWeb

“Sfiorata quota 20 mila visitatori. La presenza del veliero ‘Amerigo Vespucci’ a Reggio Calabria ha fatto registrare un successo incredibile, riaccendendo l’entusiasmo della cittadinanza e rispolverando il lustro della Città. Era proprio questo che si voleva ottenere, l’intento con cui si è pensato al porto di Reggio tra le tappe italiane del tour mondiale del gioiello della Marina militare italiana. Il Governo, grazie al partenariato fortemente voluto dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto in piena sintonia con il Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha riposto ancora una volta grande fiducia nella Calabria e l’ha posta al centro dell’agenda nazionale. E colgo l’occasione per ringraziare anche il Sottosegretario alla Difesa con delega alla Marina Militare, Matteo Perego di Forza Italia, per le attenzioni che ha avuto anche in questa circostanza nei confronti della nostra regione. Sono certo, guardando all’afflusso chilometrico di persone che hanno voluto visitare la nave in questi giorni in Calabria, che ne saranno compiaciuti anche a Roma.” A dirlo è Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera e Segretario regionale del partito, salutando il vascello che stamani ha ripreso la navigazione verso altri lidi.

“Sono veramente orgoglioso di aver tenuto a battesimo, insieme al Ministro Paolo Zangrillo ed alle altre autorità presenti – spiega l’onorevole Cannizzaro – la tappa reggina del lungo tour di circumnavigazione del Globo che compirà il veliero più bello di sempre. Un colosso, simbolo del made in Italy, che solca i mari di tutto il mondo da 94 anni portando ovunque i nostri colori e le nostre abilità. È stata, di riflesso, un’occasione unica per promuovere l’immagine della Calabria nel mondo, grazie alla doppia tappa nella nostra regione, prima a Crotone e poi qui. E sono felicissimo di aver visto file chilometriche per poter salire a bordo, tante famiglie, associazioni, intere scolaresche, salire e scendere dal ‘Vespucci’ sfoggiando grandi sorrisi. Merito anche dell’impeccabile organizzazione in stretta sinergia con la Guardia Costiera, qui ottimamente guidata dal Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, Direttore Marittimo di Calabria e Basilicata tirrenica. Ci tengo, infine, a ringraziare sentitamente il Comandante del ‘Vespucci’, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, per la professionalità, il garbo e l’empatia, con cui ci ha accolti e guidati nei meandri più reconditi della sua nave, infondendoci passione e dedizione, valori che albergano in tutto l’equipaggio. Buon vento!”

