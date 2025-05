L’Amerigo Vespucci fa tappa a Palermo | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Nave Amerigo Vespucci dopo il successo del Tour Mondiale è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 18 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare. La 12ª tappa del Tour Mediterraneo Vespucci sarà, dall’8 all’11 maggio, a Palermo presso il Molo Vittorio Veneto al Porto. Al suo arrivo Nave Amerigo Vespucci sarà accolta dalla Cerimonia di Benvenuto alla quale prenderanno parte le autorità civili e militari. Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare ci saranno anche la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri e la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, quest’ultima e la banda musicale della Brigata Meccanizzata “AOSTA” si esibiranno anche a favore del pubblico nel corso delle giornate di sosta.

Coloro che hanno effettuato la prenotazione sul sito www.tourvespucci.it potranno salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare esibendo il QR code rilasciato in fase di prenotazione. Il Tour Mediterraneo Vespucci annuncia che nella giornata di lunedì 5 maggio a partire dalle ore 15.00 sul sito www.tourvespucci.it saranno disponibili, per la tappa di Palermo, altri 1.500 posti(le prenotazioni sono sempre a titolo gratuito) per salire a bordo della Nave più bella del mondo. L’inserimento dei nuovi posti ha comportato una riorganizzazione dei tempi legati alle attività in programma nella tappa palermitana, resa possibile grazie alla piena disponibilità dell’equipaggio di Nave Amerigo Vespucci.

I 1.500 posti aggiuntivi sono stati redistribuiti all’interno degli orari di visita già programmati, e integrati dall’apertura di due slot straordinari previsti per il 10 maggio alle ore 20:00 e 20:30. Non sarà possibile salire a bordo senza la prenotazione. L’organizzazione del Tour rappresenta che tutte le comunicazioni relative alle modalità di prenotazione delle visite a bordo saranno comunicate tramite il portale www.tourvespucci.it e i canali social ufficiali del Tour Mondiale Vespucci.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine. Molte sono le iniziative che accompagneranno la presenza a Palermo di Nave Amerigo Vespucci in occasione della 12esima tappa del Tour Mediterraneo:

Giovedì 8 maggio tornerà a bordo la Fondazione Francesca Rava con una visita educativa a favore di un gruppo di ragazzi coinvolti nel progetto “Borse Blu” ideato insieme alla Marina Militare, per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità economica e familiare, nuovi strumenti a sostegno del loro futuro; sabato 10 maggio sarà ospitata a bordo la conferenza: “La cultura della legalità contro il disagio giovanile” organizzata dall’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione della Marina Militare. Il Ministero per le disabilità venerdì 9 maggio alle 11.00 organizza, presso il Marina Convention Center, il convegno “Vela Terapia” che sarà accompagnato dall’esibizione a cura di personale diversamente abile del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa su imbarcazioni HANSA nei pressi del Vespucci.

Nella giornata di sabato 10 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN) organizza, in banchina, una giornata di screening ecografici gratuiti a favore della popolazione. Gli screening saranno condotti da medici della Marina Militare o civili. Nel primo giorno di sosta l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare omaggerà un ecografo a Nave Amerigo Vespucci che andrà ad integrare ulteriormente gli strumenti a disposizione del personale medico di bordo.

Venerdì 9 maggio alle 11.30 al Teatro Massimo sarà inaugurata una mostra dedicata alla Marina Militare mentre sabato 10 maggio in banchina, sottobordo, avverrà la consegna della Bandiera della Croce Rossa ai responsabili territoriali e alle ispettrici provinciali.

Sabato 10 maggio Palermo omaggerà, infine, la presenza di Nave Amerigo Vespucci con la “Cassata Live”, la preparazione in banchina del famoso dolce siciliano.

