L’Amerigo Vespucci fa tappa a Reggio Calabria: il Villaggio IN Italia racconta due anni di tour mondiale

StrettoWeb

Dopo aver solcato gli oceani in un tour internazionale che l’ha portata nei cinque continenti, la nave scuola Amerigo Vespucci farà doppia tappa in Calabria: il 23 e 24 aprile 2025 a Crotone e dal 5 al 7 maggio 2025 a Reggio Calabria. Un evento straordinario che permetterà a cittadini e visitatori di ammirare da vicino il veliero a tre alberi che, dal 1931, rappresenta l’eccellenza della Marina Militare italiana.

Al porto è stato allestito il Villaggio IN Italia che accoglierà tutti i visitatori per celebrare e condividere il racconto dei due anni di tour mondiale della Nave Amerigo Vespucci. Un viaggio straordinario tra esplorazioni, scoperte e incontri, raccontato attraverso contenuti esclusivi. Ad arricchire l’esperienza ci saranno diverse esibizioni della Banda Musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta”.

L’accesso al Villaggio IN Italia è riservato esclusivamente ai visitatori in possesso di un biglietto valido per la visita a bordo di Nave Amerigo Vespucci.

ORARI VILLAGGIO IN ITALIA

5 maggio 2025: 10:30 – 19:00

6 maggio 2025: 09:30 – 20:30

Info utili per i parcheggi

In occasione dell’arrivo e dello stazionamento, presso il porto di Reggio Calabria, della nave Amerigo Vespucci, nelle date del 5 e 6 maggio 2025, i visitatori potranno parcheggiare i mezzi privati nei seguenti posti:

– AREA PARCHEGGIO ADIACENTE TERMINAL ALISCAFI – PARCHEGGIO LIBERO

– PIAZZA DEL POPOLO – PARCHEGGIO LIBERO

– VIALE BOCCIONI – PARCHEGGIO LIBERO

– AREA ADIACENTE INGRESSO TANGENZIALE PORTO LATO MONTE – PARCHEGGIO LIBERO.

I bus privati dovranno portarsi presso i parcheggi, all’uopo riservati, di LARGO BOTTEGHELLE (ZONA SUD), e PIAZZALE ENZO FERRARI (ZONA NORD), dove saranno presenti bus navetta che accompagneranno i visitatori al porto di Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.