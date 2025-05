Allerta Meteo, forti temporali in arrivo su Sicilia e Calabria: coinvolto anche lo Stretto di Messina, attenzione alla sera-notte

StrettoWeb

Il maltempo rovina l’ultimo fine settimana di maggio in Calabria e Sicilia: il cielo è già molto nuvoloso o coperto dopo qualche spiraglio di sole mattutino, testimoniando il peggioramento meteorologico in atto. Nel corso del pomeriggio i fenomeni di maltempo si intensificheranno dando vita alle prime intense precipitazioni, che entro sera coinvolgeranno tutta la Sicilia centro-orientale, lo Stretto di Messina e la Calabria meridionale.

Le temperature diminuiranno sensibilmente con l’ingresso di venti tesi dai quadranti settentrionali: la tramontana sarà impetuosa con mareggiate sulle coste esposte. Il maltempo si caratterizzerà, però, soprattutto per le abbondanti e intense precipitazioni accompagnate da numerose scariche elettriche. I temporali saranno molto forti sulla Sicilia orientale, colpendo duramente tutta la fascia che va da Taormina a Pachino. Veri e propri nubifragi si abbatteranno su Acireale, Catania, Augusta, Siracusa. Ma il maltempo coinvolgerà anche lo Stretto di Messina, con forti piogge nella zona meridionale del reggino e dell’Aspromonte.

Il maltempo continuerà anche domani, domenica 25 maggio, in modo particolare nelle ore mattutine. Poi migliorerà nel pomeriggio. Temperature molto basse. Tutti i dettagli nel video:

