Allerta Meteo: maltempo in Calabria, è caos sulla linea ferroviaria

In seguito all’avviso meteo della Protezione Civile Regionale che prevede “Allerta Arancione” sulla regione, per la giornata di domani, venerdì 16 maggio, la circolazione ferroviaria sarà interessata da alcune modifiche. Previste cancellazioni e limitazioni per i primi treni della mattinata sulle linee Catanzaro Lido-Reggio Calabria Centrale e Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido.