Allerta Meteo, il Ciclone fa paura: innalzato il livello di allarme per stasera e domani, scuole chiuse in molti Comuni | ELENCO LIVE

StrettoWeb

Il maltempo si intensifica in Sicilia e Calabria per il Ciclone Afro-Mediterraneo denominato Ines che sta risalendo l’estremo Sud dell’Italia in queste ore. La Protezione Civile regionale della Calabria ha elevato da gialla ad arancione l’allerta meteo per le prossime ore. Tra stasera e domani, 16 maggio, è atteso un intenso peggioramento delle condizioni meteo, causato proprio dal transito del Ciclone dal Canale di Sicilia al mar Jonio. In via precauzionale, i Sindaci stanno predisponendo la chiusura delle scuole per la giornata di domani, venerdì 16 maggio.

Di seguito l’elenco dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiusi. Elenco aggiornato in tempo reale:

CALABRIA

Catanzaro

Lamezia Terme (Catanzaro)

Satriano (Catanzaro)

Girifalco (Catanzaro)

Botricello (Catanzaro)

Sersale (Catanzaro)

Platania (Catanzaro)

Gizzeria (Catanzaro)

Magisano (Catanzaro)

Serra San Bruno (Vibo Valentia)

Nardodipace (Vibo Valentia)

Mongiana (Vibo Valentia)

Cotronei (Crotone)

Petilia Policastro (Crotone)

SICILIA

Francofonte (Siracusa)

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: