Alla Camera dei Deputati la presentazione della 16ª edizione di “Calici Sotto le Stelle” di Diamante

Sarà la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il 29 maggio alle ore 16.00, ad ospitare la prima presentazione ufficiale della XVI edizione di “Calici Sotto le Stelle”, l’evento culturale ed enogastronomico che ogni estate anima il suggestivo borgo di Cirella di Diamante (CS). Nell’occasione sarà svelato l’ospite d’onore della prima serata. La scelta della sede parlamentare testimonia la crescente rilevanza e la risonanza nazionale di una manifestazione ideata e promossa dall’Associazione Culturale Cerillae, in collaborazione con la Soc. Coop. La Casa del Chiarello, con il patrocinio del Comune di Diamante e il partenariato di ARSAC e GAL Riviera dei Cedri. L’Associazione Cerillae e La Casa del Chiarello esprimono un sentito ringraziamento all’On. Francesco Battistoni, da anni vicino alla manifestazione, per aver reso possibile questo importante traguardo: portare “Calici Sotto le Stelle” nella prestigiosa cornice di Montecitorio, cuore delle istituzioni italiane.

Alla presentazione parteciperanno, tra gli altri, anche il Direttore Generale dell’ARSAC, Fulvia Michela Caligiuri, e l’Assessore regionale all’Agricoltura, On. Gianluca Gallo, che evidenzieranno il ruolo centrale dell’agricoltura e del vino nello sviluppo del territorio. A chiudere gli interventi istituzionali sarà l’On. Francesco Battistoni, promotore dell’iniziativa a Roma. Durante la conferenza, che potrà essere seguita anche in diretta dal canale TV della Camera dei Deputati, verranno svelate alcune anticipazioni sul programma 2025, che si conferma all’insegna della qualità, sempre coniugando tradizione e innovazione.

Durante le serate del 24, 25 e 26 luglio e del 21, 22 e 23 agosto 2025, protagonisti saranno ancora una volta i migliori vini a denominazione DOP, DOC e IGT, accompagnati da un’area food dedicata alle eccellenze gastronomiche della Calabria, spettacoli e degustazioni culturali. Il programma – che sarà presentato per l’occasione – riproporrà il collaudato mix che ha decretato il successo delle edizioni precedenti: degustazioni guidate, laboratori del gusto, spettacoli dal vivo e momenti culturali di grande interesse.

“Essere presenti a Montecitorio con la presentazione di “Calici Sotto le Stelle” – dichiara il presidente dell’Associazione Cerillae – non è soltanto un riconoscimento al valore dell’evento e al lavoro svolto in questi anni, ma rappresenta anche un forte segnale dell’importanza che cultura, enogastronomia e identità territoriale rivestono oggi come leve di sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia intera. È la dimostrazione che, anche da una realtà locale come quella di Cirella e della Riviera dei Cedri, possono nascere esempi virtuosi capaci di conquistare spazi di rappresentanza nazionale, raccontando una Calabria che eccelle, sorprende e mira a processi di crescita territoriale sempre più virtuosi”.

