Al “Piria” di Rosarno il Festival Internazionale di Educazione civica

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno ha ospitato, il 15 maggio, il primo Festival di Educazione Civica, evento culminante di un percorso formativo che ha coinvolto l’intera comunità scolastica e tutte le scuole in rete a livello nazionale ed internazionale .Sotto la guida illuminata della Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo, l’iniziativa ha rappresentato un momento di sintesi delle attività svolte nell’arco dell’anno scolastico.

Il festival ha visto la partecipazione congiunta degli studenti e dei docenti dei diversi indirizzi dell’istituto: Liceo Scientifico in tutte le sue articolazioni, Liceo Linguistico, Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR) e Istituto Tecnico Economico (ITE) di Laureana di Borrello, dove già il giorno precedente si è svolto l’incontro sull’Educazione Digitale, coordinato dalla professoressa Rosetta Messina, e i Corsi Serali. Questa collaborazione intersettoriale oltreché sulle varie piattaforme digitali che hanno consentito alle scuole estere di collegarsi in videoconferenza , ha permesso di affrontare tematiche civiche da molteplici prospettive, arricchendo il dibattito e favorendo un approccio olistico all’insegnamento trasversale.

Il festival è stato l’atto conclusivo del lavoro svolto dalla Commissione di Educazione Civica dell’istituto, composta dai docenti Eleonora Contartese, Grace D’Agata, Domenica Varrà, Samanta Spinelli e Sergio Talarico. Attraverso laboratori, seminari, workshop, la commissione ha promosso la consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini, stimolando negli studenti una partecipazione attiva alla vita democratica. Le attività hanno incluso dibattiti, rappresentazioni teatrali, mostre e presentazioni multimediali, evidenziando la creatività e l’impegno degli studenti nel tradurre i principi dell’educazione civica in azioni concrete.

In particolare, hanno preso parte all’iniziativa, l’autore Nicodemo Vitetta e la cantautrice Paola Piroso che hanno svolto attività laboratoriale sull’importanza della scrittura creativa e della musica soffermandosi su tematiche di rilievo come la figura femminile ed il suo ruolo nella società o le guerre con le loro devastazioni; Luigi Sorrenti dell’Associazione Pace sulla Terra, Comunità di Adozione a distanza; i rappresentanti del progetto 100.000 scuole d’Europa; Sr. Renata missionaria nel Sud Sudan e Sr. Costanza, missionaria in Etiopia della fondazione Thouret impegnate a diffondere la cultura dell’adozione, educando al concetto di fraternità e sensibilizzando sull’importanza di dell’impegno in azioni di contrasto alla povertà degli ultimi della Terra.

Paolo Cicciù, Presidente CSI Comitato di Reggio Calabria che con il Dipartimento di Scienze Motorie ha coinvolto gli studenti nei tornei sportivi di table tennis e pickleball. La professoressa Iannì ha dato vita ad un laboratorio di Arte e Pittura a tema, che ha visto la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti.

La preside Russo ha sottolineato l’importanza di iniziative che promuovano la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. “Il nostro obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere la realtà che li circonda e per agire in modo etico e partecipativo all’interno della società secondo la pedagogia delle scelte responsabili. Il Festival Nazionale di Educazione Civica del “R. Piria” di Rosarno rappresenta un esempio virtuoso di come la scuola possa essere un laboratorio di cittadinanza attiva. Attraverso l’impegno congiunto di studenti, che hanno interloquito in diverse lingue (inglese, spagnolo, francese e cinese, di tutti i docenti e dello staff della dirigenza, Proff. Corso, Violi, Macrì, Contartese, Milea, Messina, Ingegnere, Paladino) l’istituto ha dimostrato che l’educazione civica non è solo una disciplina, ma un percorso formativo fondamentale per la crescita personale e collettiva.

Questo festival – ha dichiarato la Preside Russo -, è un palcoscenico dove i nostri giovani possono esprimere le proprie idee, presentare progetti innovativi, confrontarsi su temi di rilevanza sociale e mettersi a confronto con altri modelli di cultura e civiltà. Vedere il loro impegno, la loro creatività e la loro passione per costruire un futuro migliore è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica“.

A conclusione della giornata la dirigente ha firmato l’assegno simbolico relativo al contributo volontario, con il supporto anche dei corsi serali IPSASR di Rosarno e ITE di Laureana di Borrello, coordinati dal prof. Sergio Talarico, da devolvere per l’adozione a distanza, mentre gli studenti della classe 5° del Liceo, impegnati nell’organizzazione, quali Ambasciatori solidali, hanno passato il testimone agli studenti delle classi quarte che continueranno l’azione il prossimo anno.

Il Festival si concluderà il 23 maggio, con il seminario sull’Educazione Digitale, presso la sede di Laureana di Borrello con il coordinamento del prof. Sergio Talarico.