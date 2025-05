AIDIA Reggio Calabria avvia il suo primo programma di mentorship: “Donne che Costruiscono”

StrettoWeb

Si è ufficialmente avviato il 22 maggio il programma di mentorship promosso da AIDIA – Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, sezione di Reggio Calabria. Il progetto, ideato per supportare le nuove generazioni nei settori dell’ingegneria e dell’architettura, è stato preceduto da un bando pubblico rivolto a giovani donne interessate a costruire un futuro professionale consapevole e orientato alla crescita. Il titolo del programma, “Donne che Costruiscono”, è fortemente simbolico. Richiama non solo la dimensione tecnica e progettuale delle professioni coinvolte, ma anche la capacità delle donne di costruire reti, visioni, possibilità e percorsi di trasformazione per sé e per le altre. È un invito a riconoscere il valore delle esperienze, delle scelte non lineari e delle relazioni autentiche come mattoni di un futuro comune.

L’obiettivo del programma è duplice: offrire supporto professionale attraverso il confronto con professioniste esperte, e allo stesso tempo favorire la crescita personale e la creazione di una rete tra diverse generazioni di donne nei settori tecnici. All’incontro inaugurale erano presenti anche i rappresentanti delle istituzioni patrocinanti:

Ing. Francesco Foti, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria

Prof. Claudio De Capua, Direttore del Dipartimento DIIES dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

Il programma coinvolge 18 partecipanti, tra studentesse e giovani professioniste laureate in ingegneria e architettura, che parteciperanno a sei incontri tematici con mentor d’eccezione del territorio reggino:

Ing. Maria Grazia Labate, dirigente tecnologo presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, coordinatrice di progetti internazionali in ambito radioastronomico

Ing. Nancy Paviglianiti, Senior Data Scientist presso una società italiana di consulenza informatica e servizi digitali ed esperta in Intelligenza Artificiale Generativa

Ing. Francesca Aurora D’Elia, esperta in Grandi Opere Infrastrutturali, Titolare e Direttore Tecnico della società DELTA INGEGNERIA S.r.l

Arch. Lidia Errante, Dottore di Ricerca in Architettura e Territorio all’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, coordinatrice delle attività didattiche e di formazione dell’unità di ricerca MeTA

Arch. Elisa Aurora Eleonora Crimi, Socia, Direttore Tecnica e Responsabile Infrastrutture di Cooprogetti Soc. Coop., referente nazionale OICE

Arch. Chiara Costantino, CEO di Living Hub, brand manager e designer, attiva nel campo della sostenibilità e della bioarchitettura

“La prima edizione del programma, pensato per sostenere visione, competenze e relazioni tra donne nei settori tecnici, riflette pienamente le linee guida sottoscritte all’apertura della nostra sezione, qualche mese fa” dichiara l’Ing. Margherita Tripodi, Presidente AIDIA Reggio Calabria. “In pochi mesi abbiamo raggiunto quota 53 socie. Siamo felici e orgogliose di questo risultato e convinte di poter dare un contributo concreto per valorizzare le nostre professioni, sensibilizzare sul ruolo delle donne nei settori tecnici e offrire sostegno alle nuove generazioni. Fondamentale è la sinergia tra associazione, ordini professionali e mondo accademico”. Il progetto ha coinvolto, nell’organizzazione, le socie dell’Associazione ed è stato coordinato dalla Consigliera Ing. Antonia Russo, già impegnata a svilupparne una versione evolutiva per i prossimi mesi.