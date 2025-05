Manutenzione, custodia e polizia mortuaria: aggiudicato l’appalto per tutti i cimiteri di Messina

StrettoWeb

È stato aggiudicato il servizio di gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria nei 17 cimiteri del Comune di Messina. L’appalto, della durata di 36 mesi, è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Servizi Cimiteriali S.r.l. (capogruppo), Licata Clean Service S.r.l. e Tre Emme S.r.l.s. L’importo complessivo dell’affidamento è di € 3.397.370,74, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il servizio riguarda tutte le attività connesse alla gestione dei cimiteri comunali: custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, operazioni cimiteriali e attività di polizia mortuaria, assicurando interventi puntuali e una presenza continuativa in ogni struttura.

Le parole di Basile e Minutoli

“Con questa aggiudicazione – dichiarano congiuntamente il Sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli – si assicura la continuità e il miglioramento dei servizi essenziali nei cimiteri cittadini. L’obiettivo è garantire un servizio dignitoso, decoroso ed efficiente per tutti i cittadini, da sud a nord, assicurando la cura dei luoghi della memoria collettiva. In particolare, è prevista una più attenta organizzazione delle operazioni cimiteriali e un presidio costante per rispondere con tempestività alle esigenze delle famiglie”. L’Amministrazione comunale rinnova “così il proprio impegno nel mantenere alta l’attenzione su un servizio di fondamentale importanza per la collettività, nel rispetto del decoro e della dignità dei luoghi destinati al ricordo dei propri cari”.