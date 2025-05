Rosa da Acri sbanca Affari tuoi! Vittoria pazzesca con la “Regione fortunata”!

StrettoWeb

La fortuna sorride alla Calabria in quel di Affari Tuoi, il famoso programma che accompagna le serate di milioni di italiani su Rai 1. Protagonista della puntata di questa sera Rosa da Acri, provincia di Cosenza. La rosamarina calabrese è stata la protagonista ‘culinaria’ della puntata insieme al simpaticissimo “Gennarino”, il jack russell che spunta in uno dei pacchi.

Rosa, arbitro di pallavolo e gestore di un agriturismo, accompagnata dal fratello Giuseppe, ha avuto finalmente la sua chance dopo 27 puntate. Un momento attesissimo, vissuto però con ben pochi sorrisi. Una chiamata dopo l’altra, sono andati via tutti i pacchi rossi più pesanti e la ragazza calabrese è stata costretta a giocarsi il tutto per tutto alla “Regione Fortunata”, l’ultimo tentativo che il programma offre per non tornare a casa a mani vuote: si deve scegliere una delle 20 Regioni e sperare che sia quella ‘fortunata’, per vincere 100.000 euro al primo colpo. In caso di errore, c’è una seconda possibilità di scelta: via 10 Regioni ma anche metà del montepremi, restano ‘solo’ 50.000.

Rosa è riuscita a indovinare al primo colpo! Una chiamata rapida, senza alcun pensiero: le Marche. Perchè? “Non c’è nessuno motivo”, ha ammesso, “non ci sono neanche mai stata…”. E così, una Regione dopo l’altra, sono state eliminate tutte fino a che Stefano De Martino ha dato l’annuncio: 100.000 euro in tasca per Rosa grazie alle Marche e la promessa di fare un viaggio, insieme al fratello, per visitare la terra che le ha regalato una vincita pazzesca!