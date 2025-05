Aeroporto di Reggio Calabria, Martorano: “bene il terminal moderno, ecco come risolvere il problema dei parcheggi”

StrettoWeb

“Entro fine anno il Tito Minniti avrà una nuova area partenze: ad annunciarlo il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che ha presentato anche il rendering del nuovo scalo ed ha tracciato un bilancio di quanto fatto in questi anni“. E’ quanto afferma il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria rag. Giuseppe Martorano. “Come Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, nell’esprime il plauso per questa iniziativa che, finalmente, doterà la città e la provincia di un terminal moderno e accattivante, mi corre l’obbligo di soffermarmi su alcune criticità, come sempre con spirito costruttivo. Ad oggi permane il problema dei parcheggi al servizio dello scalo aereo e quello dei collegamenti diretti con la città e con la provincia, solo in parte attenuati dalle nuove corse dedicate dai pullman. In particolare vorrei soffermarmi e dare qualche suggerimento sul problema dei parcheggi: nell’area immediatamente a nord dell’aeroporto insistono la Scuola Media Pythagoras e la Scuola Elementare Nosside di proprietà comunale, che, stante le notizie apprese, dovrebbero essere interessate da lavori di abbattimento e di rifacimento integrale perché non rispondenti alle norme antisismiche e di sicurezza, proprio quest’area vista la vicinanza con lo scalo reggino sarebbe ideale per creare una nuova area di sosta”, spiega Martorano.

“Mentre, nello spazio libero ed attiguo la XIII Circoscrizione , poco più a sud, di dove si trovano attualmente potrebbero essere ricostruiti i due plessi scolastici. Sarebbe opportuno creare una sinergia collaborativa tra le Istituzioni territoriali interessate al fine di dare i dovuti servizi a tutti gli utenti interessati. La mobilità e la viabilità sono elemento imprescindibile tanto quanto l’educazione scolastica e, con la soluzione da me suggerita, contribuirebbero entrambe a migliorare la nostra città”, conclude Martorano.