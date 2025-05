Adpsem Lazzaro – Saline Joniche: la premiazione di “A scuola di dono”

StrettoWeb

Fidas/Adspem nazionale, tramite un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, ha bandito il concorso “A scuola di dono”, per divulgare e fare conoscere, ai bambini e ai ragazzi, l’importanza e il valore della donazione di sangue, cosicché possano portare questo messaggio anche all’interno delle loro famiglie. La Sezione Territoriale Adspem Lazzaro-Motta San Giovanni-Saline J., nel mese di Novembre 2024, rappresentata da una delegazione costituita dal presidente di sezione Pia A. F. Basile e dei membri del Direttivo Sonia Malara e Fabio Giuseppe Zampaglione, ha presentato, a seguito di un apposito incontro, alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Montebello Jonico – Motta San Giovanni Prof.ssa Margherita Sergi, il bando e i progetti cui far partecipare gli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Il Dirigente, dimostrando particolare sensibilità al tema trattato, ha accolto con entusiasmo la proposta presentata. Molti gli alunni coinvolti, i quali hanno realizzato dei lavori estremamente accurati, trattando il tema con competenza, originalità e maturità, dimostrando sensibilità e preparazione. I lavori sono stati vagliati da un’apposita commissione che ne ha apprezzato il valore.

La commissione esaminatrice, in ragione dell’impegno profuso nella realizzazione dei progetti, discostandosi dalle indicazioni del bando nazionale che prevedeva un unico progetto vincitore per l’intero Istituto Comprensivo, ha deciso di assegnare un premio ai migliori lavori realizzati da ragazzi di tutti i plessi partecipanti (Lazzaro, Motta San Giovanni, Fossato Jonico). Per tale motivo sono state organizzate due cerimonie di premiazione, una presso il plesso scolastico di Motta San Giovanni, alla quale hanno partecipato gli alunni della scuola primaria di Motta San Giovanni e la scuola secondaria di Lazzaro, occorsa il 11/04/2025 e una presso il plesso scolastico di Fossato Jonico, con gli alunni della primaria di Fossato, occorsa il 05/05/2025.

La prima cerimonia si è svolta alla presenza di: Sonia Malara vice presidente Sez. Adspem Fidas Odv Lazzaro-Motta S.G.- Saline J.; Giusi Vacalebre, consigliere Sez. Adspem Fidas Odv Lazzaro-Motta S.G.- Saline J.; Margherita Sergi dirigente Ist. Comprensivo Montebello J – Motta S.G.: Giovanni Verduci, Sindaco di Motta S.G.; Pia A. F. Basile, presidente Sez. Adspem Fidas Odv Lazzaro-Motta S.G.- Saline J.; Caterina Muscatello presidente Adspem Fidas OdV Reggio Calabria.

Una cerimonia emozionante e intensa, in cui tutti i partecipanti al concorso sono stati premiati. La seconda cerimonia si è svolta alla presenza di: Sonia Malara vice presidente Sez. Adspem Fidas Odv Lazzaro-Motta S.G.- Saline J.; Fabio Giuseppe Zampaglione consigliere Sez. Adspem Fidas Odv Lazzaro-Motta S.G.- Saline J.; Margherita Sergi Dirigente Scolastico I. C. Montebello J – Motta S.G.; Don Daniele Siciliano Parroco della Parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio di Fossato Jonico; Tripodi Domenica Consigliera Comunale di Montebello Jonico.

Questa iniziativa si prefiggeva l’obiettivo, pienamente colto, che i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Comprensivo Montebello J.-Motta S.G. potessero capire il valore e l’importanza della donazione di sangue come gesto libero, anonimo e altruistico, cercando di sensibilizzare anche le famiglie ad una maggiore responsabilità e attenzione a questo gesto solidale che necessita di una maggiora adesione vista la sempre grave carenza di sacche ematiche a disposizione per chi ne ha bisogno.

Sono state due cerimonie intense e ricche di emozioni: sguardi attenti di bambini e genitori nell’ammirare i vari elaborati; occhi pieni di gioia nel ricevere medaglie e coppe. Un ringraziamento speciale ai responsabili dei plessi scolastici coinvolti e ai docenti che si sono occupati di seguire i ragazzi nella realizzazione dei lavori (Paola Santisi, Giovanna Scaramuzzino, Maria Teresa Agostino, Maria Carmela Nucera, Maria Carmela Chilà).

Il plauso più grande va ai ragazzi che grazie alla loro fantasia e impegno sono riusciti a coniugare l’importanza della donazione con la realizzazione di un lavoro che possa trasmettere il vero messaggio di solidarietà a tutti.

