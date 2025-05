Addio a Nino Benvenuti, Ambasciatore del Bergamotto di Reggio Calabria

StrettoWeb

“Con profonda commozione, l’Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria si unisce al cordoglio nazionale per la scomparsa di Giovanni “Nino” Benvenuti, avvenuta il 20 maggio 2025 a Roma all’età di 87 anni. Campione olimpico a Roma 1960 e unico pugile italiano ad aver conquistato titoli mondiali in due categorie di peso, Benvenuti è stato un’icona dello sport e dell’italianità nel mondo. (ESPN.com, Wikipedia)”. Lo afferma in una nota l’‘Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria.

“Nel 2014, in occasione del 14° BergaFest, l’Accademia ebbe l’onore di insignirlo del titolo di Ambasciatore del Bergamotto. In quell’occasione, Benvenuti espresse il suo profondo amore per Reggio Calabria e per il bergamotto, simbolo di eccellenza e identità del territorio. La sua adesione all’Accademia fu sincera e appassionata, testimoniando un legame autentico con la città e la sua cultura.

Benvenuti non fu solo un grande atleta, ma anche un uomo di stile e carisma, capace di incarnare i valori di eleganza, determinazione e passione che il bergamotto rappresenta. La sua presenza tra gli Ambasciatori dell’Accademia ha contribuito a diffondere nel mondo la conoscenza e l’apprezzamento di questo prezioso agrume, simbolo della Calabria”.

“L’Accademia Internazionale del Bergamotto si stringe attorno alla famiglia di Nino Benvenuti e a tutti coloro che lo hanno amato e ammirato. La sua memoria continuerà a vivere nel cuore di Reggio Calabria e in ogni iniziativa volta a celebrare il bergamotto e le eccellenze italiane. Ciao Nino, Ambasciatore del Bergamotto, orgoglio di Reggio Calabria e dell’Italia intera”.