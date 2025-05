ACR Messina, ritiro in Calabria prima del Foggia. Gatto: “stato di salute ottimo. E su Gyamfi…”

StrettoWeb

“Lo stato di salute è ottimo, soprattutto quello mentale ci dà la possibilità di essere pronti a questa battaglia, questa guerra. Sono certo che i ragazzi daranno il massimo per vincere. Avevo già detto che si gioca su 180 minuti, c’è il recupero, sono due partite e bisogna avere l’equilibrio giusto. L’avversario? Mi aspetto un Foggia che vorrà raggiungere la salvezza come noi, non dobbiamo abbassare la guardia”. Queste le parole dell’allenatore dell’ACR Messina Gatto in un video ai microfoni ufficiali del club il giorno prima del ritorno dei playout di Serie C a Foggia.

L’allenatore parla direttamente dal ritiro biancoscudato, in Calabria. La squadra, infatti, è già partita dalla Sicilia, fermandosi a Rende prima di raggiungere la città pugliese, dove domani sarà costretta a vincere per evitare la Serie D. Dopo il pari dell’andata al “Franco Scoglio”, infatti, a causa della peggiore posizione in classifica la compagine dello Stretto non ha altro risultato che la vittoria. “La formazione la daremo domani ma l’importante è che tutti siano pronti a scendere in campo. Non sappiamo se ci sarà Gyamfi, vedremo domani, ma eventualmente c’è chi potrà sostituirlo. Abbiamo spezzato un pochino la trasferta, ma le motivazioni avrebbero fatto passare anche un po’ di stanchezza per il viaggio. Siamo in ritiro, tutti insieme, meglio così”, ha aggiunto il tecnico.