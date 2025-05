ACR Messina, la gomitata costa caro a Costantino: la squalifica è pesante. Ma il problema ora è del Catania

StrettoWeb

E’ più un problema suo, che del Messina. Per il club dello Stretto, infatti, oggi è l’ultimo dei problemi. La cronaca, però, è cronaca, e riferisce ufficialmente di una squalifica pesante all’attaccante dell’ACR Rocco Costantino, fermato per tre giornate dal Giudice Sportivo in seguito alla gomitata a un avversario nel finale del match di ritorno dei playout di C perso a Foggia, che ha sancito la retrocessione in Serie D dei peloritani.

“Squalifica per tre gare effettive a Rocco Costantino per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza la contesa del pallone, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze”, si legge nel dispositivo. Costantino non farà parte della rosa del Messina l’anno prossimo, anche perché il futuro della società è abbastanza incerto. Il giocatore è arrivato in prestito dal Catania e farà ritorno al club etneo. Che, se non lo cederà a qualche altra squadra, dovrà fare a meno di lui per le prime tre giornate della prossima stagione.