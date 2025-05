ACR Messina-Foggia, il nuovo aggiornamento dalla prevendita: sold out difficile

StrettoWeb

Sold out difficile, ma ancora raggiungibile. Sono praticamente 5.600 i biglietti venduti finora per ACR Messina-Foggia, gara d’andata dei playout di Serie C in programma domani alle ore 15. “L’ACR Messina – si legge – comunica che, ad oggi, sono stati venduti 5.598 biglietti per la gara di andata dei Play Out contro il Foggia. Il botteghino del PalaRescifina sarà aperto sabato 10 maggio dalle ore 9:00 alle ore 15:00″.

“I tagliandi possono essere acquistati anche online, sul sito www.postoriservato.it, oppure presso i seguenti punti vendita autorizzati”:

Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

Tabacchi Lauro (Via Salandra, 50)

Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300, Giampilieri Marina)

Bar La Rosa Nera (S.S. 114 km 4.720, Messina)

Tabacchi Ballarò (Viale Europa, 243, Torregrotta)

Tabacchi Viola (Via Roma, 164, Barcellona Pozzo di Gotto)

Scotch Bar (Via Cassisi, 2, Milazzo)

