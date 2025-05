ACR Messina-Foggia, nuovo aggiornamento dalla prevendita: il dato sui biglietti venduti

StrettoWeb

Il Messina continua ad aggiornare in merito ai dati sulla prevendita in occasione dell’andata playout contro il Foggia del prossimo 10 maggio. La città sta rispondendo, come prevedibile, ed è alta la probabilità che vadano polverizzati i biglietti disponibili, al momento 6.900, considerando il limite dello stadio “Franco Scoglio”. “ACR Messina comunica che, ad oggi, sono stati venduti 3.338 biglietti per la gara di andata dei Play Out contro il Foggia. I tagliandi sono disponibili su postoriservato.it e presso i punti vendita autorizzati”, si legge. Ci sono ancora oltre 5 giorni per raddoppiare il dato.

