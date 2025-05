ACR Messina-Foggia, nuovo aggiornamento dalla prevendita: i biglietti staccati finora

StrettoWeb

“L’ACR Messina comunica che, ad oggi, sono stati venduti 4.985 biglietti per la gara di andata dei Play Out contro il Foggia. Per agevolare l’acquisto dei tagliandi, il botteghino del PalaRescifina resterà aperto nei seguenti giorni e orari: Giovedì 8 e venerdì 9 maggio, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30. Negli stessi orari sarà possibile ritirare anche i biglietti relativi alle iniziative riservate alle scuole e al settore giovanile”.

Così, nella consueta nota serale, il Messina aggiorna circa la prevendita per il match di sabato pomeriggio contro il Foggia, valevole per la gara d’andata dei playout di Serie C. Si è a un passo dai 5 mila tagliandi staccati. Da capire se si arriverà ai 6.900, quando mancano due giorni e mezzo.

