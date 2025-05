ACR Messina-Foggia, c’è il primo dato dalla prevendita: i tagliandi staccati finora

StrettoWeb

“ACR Messina comunica che, nelle prime dieci ore dall’apertura della prevendita per la gara d’andata dei play out contro il Foggia, sono stati venduti 1.498 biglietti. I tagliandi sono disponibili online su postoriservato.it e presso i punti vendita autorizzati”. Così in una nota il club biancoscudato comunica il primo dato della prevendita a qualche ora dall’apertura. A disposizione c’è ancora una settimana, ma i posti saranno limitati. Com’è noto, non si potrà andare oltre i 6.900, nonostante la richiesta di ampliarli e nonostante una capienza enorme.

