ACR Messina-Foggia, ufficialmente attiva la prevendita per la gara d’andata dei playout: le info

È ufficialmente aperta la prevendita dei biglietti per la gara di andata dei Play Out tra ACR Messina e Foggia, in programma sabato 10 maggio alle ore 15:00. Lo annuncia il club siciliano in una nota, comunicando i prezzi e tutte le altre info. Nei giorni scorsi, ancora prima dell’ok del G.O.S., la società aveva anticipato i prezzi dei biglietti, con l’obiettivo di cominciare a caricare l’ambiente in vista di una sfida molto importante, che potrebbe condizionare anche il futuro societario. C’era anche chi aveva chiesto la possibilità aumentare la capienza attuale dello stadio “Franco Scoglio”, limitata a 6.900 persone, ma non sarà possibile.

Modalità e prezzi dei biglietti

I biglietti sono acquistabili:

nei punti vendita autorizzati in città e provincia

online sul portale postoriservato.it

Informazioni utili:

Apertura botteghino del PalaRescifina: ore 9:00

Apertura cancelli stadio: ore 13:00

Prezzi dei tagliandi:

Tribuna A: €22,00

Curva Sud: €12,00

Compresa prevendita

Accesso gratuito per i tifosi con disabilità certificata al 100%, previa disponibilità, inviando richiesta e documentazione a biglietteria@acr.messina.it.

Punti vendita autorizzati:

Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

Tabacchi Lauro (Via Salandra, 50)

Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300, Giampilieri Marina)

Bar La Rosa Nera (S.S. 114 km 4,720, Messina)

Tabacchi Ballarò (Viale Europa, 243, Torregrotta)

Tabacchi Viola (Via Roma, 164, Barcellona Pozzo di Gotto)

Scotch Bar (Via Cassisi, 2, Milazzo)

