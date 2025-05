Accordo USA-Gran Bretagna. Trump: “tutti vogliono farlo. Presto incontro con Europa e Cina”

StrettoWeb

USA e Gran Bretagna “hanno firmato un grande accordo per entrambi i Paesi“. Lo ha dichiarato Donald Trump parlando nello studio Ovale. “Tutti i Paesi vogliono fare accordo con noi, sabato Scott andrà in Svizzera per un colloquio molto interessante” ha spiegato Trump nello annunciando l’intesa commerciale con la Gran Bretagna. Il presidente ha accennato all’incontro tra due giorni in Svizzera tra il segretario del Tesoro americano e rappresentanti della Cina. “Faremo un accordo anche con l’Europa” ha aggiunto Trump.

“Parlerò presto con Zelensky“, ha ribadito ancora Trump, annunciando che è stato appena concluso l’accordo sui minerali. L’accordo con Londra aprirà i mercati ai prodotti agricoli statunitensi, ha aggiunto ancora Trump, mentre il premier britannico era in videocollegamento.

“Questo è un accordo storico e viene annunciato nel giorno in cui, 80 anni fa, Winston Churchill annunciò la fine della guerra in Europa” ha detto il premier britannico Keir Starmer in collegamento telefonico nello Studio Ovale. “E’ un giorno fantastico, storico”, ha ribadito il primo ministro ringraziando il presidente americano.

La Bank of England (Boe) ha accolto con favore la notizia dell’accordo sui dazi Usa-Gb, sottolineando che “aiuta a ridurre l’incertezza”. È quanto ha dichiarato in conferenza stampa il governatore della banca centrale britannica Andrew Bailey, secondo cui è “eccellente che il Regno Unito faccia da apripista” in questo ambito. Ha però sottolineato che la Boe non era stata preavvertita dal governo in merito ai negoziati tra Londra e Washington.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.