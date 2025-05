A Rizziconi protagonista la Gimkana del Vespa Club

StrettoWeb

Il mondo della Vespa è tornato protagonista con un evento per tutti gli appassionati delle due ruote: la 4^Prova Coppa Italia di Gimkana in Vespa, e la Prima Prova del Campionato Regionale Calabria, una gara di abilità che unisce tecnica, precisione e divertimento, organizzata dal Vespa Club Rizziconi con il supporto dello sponsor Centro Commerciale Porto degli Ulivi.

La gara si è svolta presso il parcheggio del main sponsor Centro Commerciale Porto degli Ulivi, dove piloti provenienti da mezza italia si sono sfidati in un percorso ad ostacoli ricco di curve strette, birilli, slalom e prove di destrezza, con l’obiettivo di completare il tracciato nel minor tempo possibile, evitando penalità.

All’evento, organizzato dal Vespa Club Rizziconi, capitanato dal presidente Andrea Papasidero, con il supporto dei vari sponsor, hanno preso parte oltre 40 piloti provenienti dalle regioni del centro e Sud Italia. “La gimkana è una disciplina che esalta le doti di guida, ma è anche un momento di incontro e festa per chi ama la Vespa”, spiega il presidente del Club Andrea Papasidero “Ogni gara è diversa, e ogni pilota mette in gioco esperienza, concentrazione e passione.”

Questi i risultati della manifestazione: categoria assoluta 1° classificato Cristian Marinelli Vespa Club Canale Monterano (RM), 2° classificato Emanuele Petriglia Vespa Club Artena, 3° classificato Giuseppe

D’Aloi Vespa Club Nicotera. Per la categoria PX 1° classificato Emanuele Petriglia Vespa Club Artena, 2° classificato Giuseppe Luppino Vespa Club Nicotera, 3° classificato Antonio Malavenda Vespa Club Reggio Calabria.

Per la categoria SMALL Coppa Italia 1° classificato Cristian Marinelli Vespa Club Canale Monterano, 2° classificato Giuseppe D’Aloi Vespa Club Nicotera, 3° classificato Marco Zaccaria Vespa Club Martina Franca. Per la categoria SMALL 1° classificato Manuel Carrieri Vespa Club Nicotera , 2° classificato Pantaleone Lazzaro Vespa Club Nicotera, 3° classificato Domenico Luppino Vespa Club Nicotera. Nella categoria Under 18 1° classificato Nicolò Petriglia Vespa Club Artena, 2° classificato Gianluigi Carpino Vespa Club Rogliano, 3° classificato Cosimo Simone Marangi Vespa Club Taranto. Nella categoria Under 18 Calabria 1° classificato Gianluigi Carpino Vespa Club Rogliano, 2° classificato Jacopo Vizza Vespa Club Rogliano, 3° classificato Emanuel Loiacono Vespa Club Nicotera.

Per la categoria LARGE Calabria 1° classificato Giuseppe Luppino Vespa Club Nicotera, 2° classificato Antonio Malavenda Vespa Club Reggio Calabria, 3° classificato Giovanni Casciano Vespa Club Reggio Calabria. Per la categoria SMALL Calabria 1° classificato Giuseppe D’Aloi Vespa Club Nicotera, 2° classificato Manuel Carrieri Vespa Club Nicotera, 3° classificato Giuseppe Albanese Vespa Club Rizziconi.