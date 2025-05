A Messina la presentazione del libro “Natalina solo due mesi d’amore”

StrettoWeb

Martedì 20 maggio, alle ore 17.30, nella sala Rari della Biblioteca comunale “Cannizzaro” a Messina, al I piano del Palacultura, si svolgerà la presentazione del nuovo libro di Bruno Siciliano “Natalina solo due mesi d’amore”. L’evento è inserito nel programma “Il Maggio dei Libri” a Messina 2025, approvato con DG n. 281 del 22.04.2025. “Natalina solo due mesi d’amore” nasce da “uno strano incontro fortuito, uno di quelli che ti cambiano la vita”, come anticipa l’autore, promettendo una narrazione coinvolgente e capace di suscitare profonde riflessioni e interrogativi esistenziali. Come afferma lo stesso Bruno Siciliano: “È una storia che mi hanno raccontato e che io ho fatto mia, un racconto che mi ha imposto di interrogarmi sugli eterni misteri: Che cos’è la vita? Che cos’è l’amore? Quanto può durare? La nostra quotidiana vita, con i suoi problemi, le sue ansie, le sue paure, può, in qualche modo, incidere su tale sentimento? Non ho saputo dare una risposta né a queste domande né alle altre che la vicenda potrà sollevare, per cui ho voluto raccontarvi tutta la storia così come mi è stata raccontata senza aggiungere neanche una sola virgola”.

L’iniziativa sarà arricchita da una performance teatrale dell’autore che accosterà alcune pagine del libro alle poesie di Prevert, Petrolini e altri brani teatrali. La dott.ssa Noemi Munafò dialogherà con l’autore. L’evento è aperto al pubblico e sarà un’occasione per conoscere da vicino l’autore e scoprire le suggestioni del suo ultimo lavoro letterario.