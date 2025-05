A Melito di Porto Salvo l’evento “Gaza: Stop al Genocidio”

StrettoWeb

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso i Locali dell’Ex Mercato coperto di Melito di P. S. (RC), un’iniziativa dal tema “Gaza: stop al genocidio”. Ad animare il dibattito erano presenti: Demetrio Delfino, Segretario Metropolitano Sinistra Italiana, Tito Iaria, per Sinistra Italiana circolo di Melito di P.S., Enzo Infantino, Associazione “Per non Dimenticare Sabra e Chatila”, Lucia Cara del CSOA “A. Cartella”. Il dibattito è stato concluso dall’ appassionato e toccante intervento del giornalista palestinese Bassam Saleh.

L’ evento è stato molto partecipato e ha dato vita a numerosi interventi dal pubblico, a dimostrazione della grande sensibilità e solidarietà da parte dei cittadini.

Alleanza Verdi Sinistra (AVS) crede sia necessario prendere posizioni nette, coraggiose e coerenti in merito al Genocidio e alla catastrofe umanitaria del popolo palestinese ad opera del governo israeliano.

Per questo motivo a fine serata si è sottolineata l’importanza della partecipazione alla manifestazione Pro Palestina , lanciata dal Segretario Nazionale Fratoianni e condivisa da PD e Cinquestelle, che si svolgerà a Roma Sabato 7 Giugno. Per info e prenotazioni scrivere a sinistraitaliana.avs.rc@gmail.com.