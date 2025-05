Il 5 maggio la premiazione della Reggio Bic di ritorno dall’Eurocup

StrettoWeb

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Avv. Ernesto Siclari intende premiare la squadra di Basket in Carrozzina di Reggio Calabria per il prestigioso risultato ottenuto in Eurocup. I reggini di coach Cugliandro hanno compiuto una grande cavalcata che, dalla vittoria nella tappa di Reggio Calabria, li ha portati fino alle Final Eight in Turchia nelle quali Juninho Clemente e compagni si sono arresi solo in finale, portando comunque grande lustro a Reggio Calabria.

La premiazione si terrà nella Sala del Polo Culturale “Mattia

Preti” presso il Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella, lunedì 5 maggio 2025, dalle ore 12:00.

