25 Anni di “Scilla Cuore”: un Congresso di riferimento nella Cardiologia Italiana

StrettoWeb

Il congresso nazionale di cardiologia “Scilla Cuore” celebra quest’anno un traguardo significativo: 25 anni di storia e di successi. Questa manifestazione, che si tiene a Scilla, la perla della Costa Viola cantata da Omero, si è affermata come un importante punto di incontro per professionisti del settore, unendo cardiologi universitari, ospedalieri e del territorio di tutta Italia e talora anche di altre Nazioni. La Faculty di “Scilla Cuore”, selezionata dall’ organizzatore e direttore scientifico, il noto cardiologo scillese Vincenzo Montemurro, rappresenta l’eccellenza della cardiologia, accogliendo esperti di fama nazionale e internazionale. La presenza di relatori di altissimo livello garantisce aggiornamenti scientifici all’avanguardia, rendendo il congresso un’opportunità preziosa per confrontarsi e discutere le più recenti innovazioni in campo cardiologico.

Un momento toccante della manifestazione è il premio di benemerenza nazionale “Scilla Cuore”

Un momento toccante della manifestazione è il premio di benemerenza nazionale “Scilla Cuore”, giunto alla sua XIII edizione. Questo riconoscimento è assegnato a personalità autorevoli del mondo della scienza medica e della società civile che si sono distinte per l’alto senso umano e morale del loro operato, tenendo così alto il nome della Nazione e per l’impegno nella promozione della salute e delle professioni. È un modo per onorare coloro che, con dedizione e integrità, contribuiscono a migliorare la qualità della vita delle persone. Inoltre, “Scilla Cuore” ha assunto, nel tempo, il ruolo di una vera e propria accademia, conosciuta come “La Scuola di Scilla”.

Questo titolo non è casuale: Scilla è diventata un centro di aggiornamento e formazione per i medici italiani, trasformando la sua naturale periferia geografica in un hub innovativo per la cardiologia. I congressi, i workshop e le sessioni pratiche offrono un’esperienza formativa unica, e ogni edizione contribuisce a costruire una comunità di professionisti sempre più connessa e preparata. In conclusione, il congresso “Scilla Cuore” non è solo un evento annuale, ma una vera e propria istituzione che, nei suoi 25 anni di attività, ha arricchito la cardiologia italiana, promuovendo la condivisione della conoscenza e il dialogo tra professionisti, in un contesto di eccellenza e rispetto. Non vediamo l’ora di festeggiare i prossimi traguardi insieme!