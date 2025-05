10 Maggio 2025, auguri di buon onomastico Antonino! Le più belle IMMAGINI e FRASI da condividere sui social

StrettoWeb

Auguri di buon onomastico Antonino. Il 10 Maggio si ricorda Antonio Pierozzi, detto Antonino, nato nel 1389 da un notaio fiorentino. Entra in giovane età nel convento domenicano di S. Maria Novella. Dal 1413, anno della sua ordinazione sacerdotale, ha vari incarichi nel suo Ordine. Ad Antonino va il merito di aver affidato al Beato Angelico il compito di decorare con affreschi il convento di S. Marco a Firenze. Nel 1446 resasi vacante la sede arcivescovile di Firenze, Eugenio IV, per consiglio del Beato Angelico, nomina frate Antonino arcivescovo il quale si prodiga per la sua gente fino alla vigilia della morte, che lo coglie il 2 maggio 1459. Viene canonizzato il 31 maggio 1523 da papa Adriano VI.

In occasione di questo giorno, proponiamo in alto una gallery con immagini e di seguito frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico a coloro che portano il nome Antonino:

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.