La zampata di Zilli replica all’auto-gollonzo di Florenzi: Cosenza-Brescia 1-1 in un “Marulla” semivuoto

Un altro pareggio per l’Alvini-bis, che fa 1-1 contro il Brescia pur giocando per più di un tempo in superiorità numerica. Un pari che serve a poco per il Cosenza, considerando la classifica precaria. Le giornate alla fine si riducono e, pur considerando un pareggio meglio di una sconfitta, serve sempre un miracolo per tenere accese le speranze. Se c’è ancora un piccolo lume, ecco, da ringraziare è il gigante Zilli, che al 92′ trova una zampata in area che permette di trovare la rete del pari.

Il contesto, tuttavia, è il solito: il “Marulla” contesta e oggi è più vuoto che mai, sia per la protesta annunciata degli ultrà (esposti anche striscioni verso la società) che per l’assenza dei tifosi ospiti. La desolazione, tra l’altro, non è solo sugli spalti, ma anche in campo. Poche emozioni, pochi valori tecnici espressi. Anzi, il gol c’è, è anche carino, peccato però che il talentuoso Florenzi lo segni nella propria porta. Nel tentativo di spazzare, nella propria area, il giocatore rossoblu tocca il pallone in modo strano, con la punta, mettendola all’incrocio. Un auto-gollonzo goffo, materiale invitante per Cristiano Militello di Striscia la notizia e soprattutto per il Brescia, che va all’intervallo avanti di una rete ma anche sotto di un uomo, per via di un’entrata folle di Cistana su Cimino: piede altro sulla caviglia, rosso diretto.

L’uomo in più e lo svantaggio galvanizzano i padroni di casa, che nella ripresa ci provano senza dubbio con più verve, grazie anche ai cambi. Il gol che premia l’impegno, però, arriva troppo tardi: Zilli la mette al 92′, di tempo non ce n’è più. Al 94′ l’ultima occasione per quella che sarebbe stata una vittoria clamorosa, ma alla fine termina 1-1.

Il tabellino

MARCATORI: 26′ Florenzi (aut.), 90′+3′ Zilli

COSENZA: Micai; Dalle Mura, Sgarbi, Venturi (80′ Zilli); Cimino (46′ Ciervo), Florenzi (67′ Fumagalli), Gargiulo, Ricci; Rizzo Pinna (84′ Kouan), Cruz (46′ Mazzocchi); Artistico. A disp.: Vettorel, Martino, Charlys, D’Orazio, Caporale, Novello, Hristov. Allenatore: Massimiliano Alvini

BRESCIA: Lezzerini; Cistana, Adorni, Papetti; Dickmann, Bertagnoli (88′ Galazzi), Bisoli, Besaggio (71′ Calvani), Corrado (62′ Jallow); Nuamah (88′ Bjarnason); Borrelli (71′ Juric). A disp.: Andrenacci, Avella, Muca, Maucci, D’Andrea, Bianchi, Moncini. Allenatore: Rolando Maran.

ARBITRO: Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Assistenti Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Ceolin della sezione di Treviso. Quarto uomo: Allegretta di Molfetta. Al Var Marini di Roma 1. AVAR: Minelli di Varese.

NOTE: spettatori presenti:2.397, ospiti: 9. Ammoniti: Venturi, Florenzi, Juric, Gargiulo. Espulsi: Cistana. Recupero: 2’pt – 4’st

Risultati Serie B 33ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.30

Bari-Palermo 2-1

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Carrarese-Catanzaro 2-2

Cosenza-Brescia 1-1

Reggiana-Pisa 0-2

Salernitana-Sudtirol 2-1

Ore 17.15

Sampdoria-Cittadella

Ore 19.30

Modena-Sassuolo

Domenica 13 aprile

Ore 15.00

Cesena-Frosinone

Cremonese-Juve Stabia

Ore 17.15

Mantova-Spezia

Classifica Serie B

Sassuolo 72 Pisa 66* Spezia 58 Cremonese 52 Juve Stabia 49 Catanzaro 48* Palermo 45* Bari 44* Cesena 43 Modena 41 Carrarese 38* Frosinone 37 Mantova 36 Brescia 35* Sudtirol 35* Cittadella 35 Salernitana 33* Sampdoria 32 Reggiana 32* Cosenza 27 (-4)*

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 34ª giornata

Lunedì 21 aprile

Ore 12.30

Sudtirol-Bari

Ore 15.00

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Palermo-Carrarese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

Ore 17.30

Modena-Cesena

Ore 20.30

Pisa-Cremonese

