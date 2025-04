Weekend in chiaroscuro per i giovani del team hockey della SSD UniMe

StrettoWeb

Luci e ombre sull’ultima uscita dei giovani del team hockey della SSD UniMe. Domenica scorsa, sul sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria, doppio impegno per i giovani universitari, impegnati sia con l’esordio del team under 12, che con il big match con la Polisportiva Galatea. Vincono e convincono i giovanissimi Under 12 messinesi che, al debutto stagionale, si aggiudicano meritatamente il concentramento della Cittadella, rendendosi protagonisti di due vittorie belle e rotonde contro i pari età della PGS Don Bosco e dei Ciclopi Palermo.

A fronte dello 0 reti subite, saranno ben 20 le marcature segnate alla fine del concentramento dalla compagine grigio-azzurra, con Joele Artese assoluto protagonista grazie alle sue 12 reti messe a segno. Completano il conteggio dei gol le 6 marcate griffate da Riccardo Cucinotta, la doppietta di Mattia Spignolo e la bellissima rete di Gabriele Fenga. Sulle ali dell’entusiasmo, quindi, i giovanissimi universitari si proiettano al prossimo impegno, in programma domenica 11 maggio al Dusmet di Catania.

Va meno bene, invece, alla formazione under 16 che, nonostante abbiamo realizzato una prestazione generosissima, sbatte sulla corazzata Polisportiva Galatea, alla quale Antonio Soraci e compagni devono cedere il primato. Sul sintetico di Viale Palatucci, gli etnei mettono subito il match in discesa e lo blindano già nel primo quarto, quando si portano avanti 3-0. La squadra allenata da Daniele Romano si scuote e più volte si avvicina alla rete, sbattendo con la bravura dell’estremo difensore ospite. Dopo il terzo posto nel campionato Under 20, quindi, gli under 16 grigio-azzurri chiudono il proprio campionato al secondo posto, decisamente con più luci che ombre.

Dal 26 aprile riparte il Campionato Under 14, con l’inizio del girone di ritorno e la trasferta catanese contro il San Pietro Clarenza. Per i messinesi è caccia alla seconda posizione. attualmente occupata dalla PGS Don Bosco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.