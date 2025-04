Webuild, l’orgoglio italiano che “costruisce il mondo”: Rai 3 esalta il colosso che realizzerà il Ponte sullo Stretto | VIDEO

StrettoWeb

Ponti, dighe, metro e tanto altro. Da nord a sud, da ovest a est del mondo. Dalle Americhe all’Asia passando per l’Europa. Webuild è ovunque. Ed è italiano. Il colosso delle costruzioni è stato protagonista di un servizio odierno su Rai 3, nel corso del programma “Eccellenze Italiane”. Il servizio ha esaltato e messo in mostra i numeri di un’azienda enorme, un “gigante tricolore dalle competenze uniche e quasi 100 mila dipendenti”. In tutti e cinque i continenti ha realizzato tantissime opere e, proiettandosi al futuro, lo stesso farà per il Ponte sullo Stretto, di cui Webuild è la ditta capofila incaricata.

Di seguito il video con il servizio completo.

