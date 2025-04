Volley, una Tonno Callipo da applausi sbanca anche Siracusa

StrettoWeb

Eccezionale prova di forza dell’imbattuta capolista Tonno Callipo, che supera anche il difficile ostacolo Siracusa, ottenendo la 19ª vittoria consecutiva. Un successo che acquisisce ancor più valore a tre giornate dalla fine, mantenendo il +5 di vantaggio sulla Volley Valley Catania e avvicinandosi così all’agognata meta. Una Tonno Callipo che ha confermato di avere valori altissimi, sia sul piano tecnico che su quello della tenuta mentale e della coesione di squadra. Di fronte ad un avversario ostico, memori soprattutto della bella squadra vista all’andata, Denise Vinci e compagne non solo hanno saputo riprendersi dalla momentanea parità siciliana nel secondo set, quanto hanno mostrato anche di aver la tempra della grande squadra.

Ciò sotto forma, e lo spiegherà bene coach Boschini nell’intervista di sèguito, di problematiche fisiche soprattutto, emerse sia nell’immediata vigilia che a gara in corso. In particolare, accade che sul 22-18 per Vibo nel terzo set, la brillante Otta accusi problemi al ginocchio destro. Tanto che, al suo posto, dopo oltre un mese ‘deve’ entrare Bellanca, appena in tempo per alzare il muro vincente proprio per chiudere quel terzo parziale e portarsi così avanti 2-1. Intanto i sanitari della Tonno Callipo, anche qui qualità eccelsa, provvedevano a prestare le provvidenziali cure del caso a Martina Otta che tornava a murare e schiacciare nel quarto set. Tutto ciò si chiama professionalità, spirito di appartenenza, abnegazione e sacrificio per il bene della squadra. Da parte di tutti, squadra e staff. Chapeau!

La partita

Sempre in vantaggio nel primo set la Tonno Callipo (8-6, 16-10, 21-17), che controlla bene senza problemi ed alla fine la chiude con un ace di Rizzo (12 punti finali), anche stavolta in doppia cifra la centrale maestra delle fast, assieme alla best scorer Denise Vinci (16), solita trascinatrice e leader di un gruppo tosto; Cammisa (15, di cui ben 4 ace, superlativa) e la sempreverde Macedo (12), regina dei muri (ben 5) dalle sue altezze vista-grattacielo!

Nel secondo set c’è alternanza nei vantaggi: all’8-4 Siracusa risponde il 16-13 di Vibo, mentre più avanti è la squadra siciliana a condurre 21-19. Che è poi abile a continuare con altri 4 punti di fila ed a chiudere 25-19. Vibo, com’è ormai scolpito nel suo Dna, è abile ad incassare e da lì ritrovare forza e grinta nel successivo set. Che Siracusa conduce 8-4, salvo poi dover cedere alla maggiore qualità ed esperienza di Macedo e compagne (13-16 e 17-21), che chiudono a proprio favore per 25-20 con il muro, prima descritto, della neo entrata Bellanca al posto dell’acciaccata Otta. Ritorna dunque a splendere la luce pure per la brava opposta mancina della Tonno Callipo dopo un mese di sofferenza. Il vantaggio galvanizza ancor di più le giallorosse, mentre scarica le siciliane nel successivo ed ultimo set. Basta solo il punteggio 25-7 a spiegare la differenza di valori in campo, con la Tonno Callipo che dimostra ancora una volta di meritare il primato in classifica nonostante problematiche fisiche varie, che non sono mancate pure in questa gara.

Oltre alla menzione per l’encomiabile staff sanitario, che sottolineerà coach Boschini, qui evidenziamo il riconosciuto attaccamento e la visibile ‘sofferenza’ di Peppe Defina, anche di lui dirà il tecnico giallorosso. Da parte nostra non si poteva non notare – attraverso la diretta video del match – l’intensa partecipazione emotiva del ds giallorosso nel corso del match, piazzato dietro la linea di battuta nel campo giallorosso, quasi a sospingere ogni battuta delle sue ragazze!

Le parole del coach

“Concordo quando dici che è stata una grande prova di forza – ammette coach Boschini -, è proprio il caso di sottolinearlo a caratteri cubitali! Siamo partiti bene nel primo set: è stato punto a punto, per poi passare noi in vantaggio e mantenerlo fino alla fine, riuscendo a chiuderlo con ottimi turni al servizio dove abbiamo fatto pochi errori. In questo parziale abbiamo davvero sbagliato pochissimo e quindi ciò ci ha consentito di esprimere al meglio il nostro gioco”.

“Al contrario loro sono stati un po’ fallosi in battuta. Nel secondo set – continua il tecnico – siamo partite bene, poi abbiamo subìto qualche loro break andando un po’ in difficoltà soprattutto con i primi tocchi, e non riuscivamo a trovare le misure con il cambio-campo, restando sempre dietro. Tuttavia nel prosieguo siamo riusciti ad agguantarle, nonostante qualche errore soprattutto in attacco, che ci ha penalizzato. Chiaramente recuperare, dopo l’ultimo time out sul 22-19, non era semplice per via di 2-3 errori decisivi che hanno segnato il set. Però eravamo lì, ce la stavamo giocando quindi potevamo, con maggiore lucidità, portarci a casa anche quel parziale”.

“Nel terzo gioco siamo partiti un po’ male, recuperando abbastanza bene intorno alla meta del set facendo un bel break lungo. Tanto che siamo passati dallo svantaggio 13-8 al 16-13 per noi, e questa è stata la chiave della partita, che ha svoltato. Non so se dall’altra parte erano finite un po’ le energie, perché comunque giocare contro di noi è sempre dispendioso. Sicuramente noi abbiamo dimostrato in quel frangente, per l’ennesima volta, di saperci risollevare dalle difficoltà e metterci di nuovo in carreggiata, essendo lucidi sulle cose che dovevamo fare. C’è stata molta attenzione soprattutto a muro, dove abbiamo toccato tanti palloni, mandando fuori il loro attacco. Anche tanti muri a uno importanti, soprattutto con Otta. Insomma è stata una partita di grande attenzione, peccato un po’ per la qualità sui primi tocchi che poteva essere un po’ meglio. Infine nel quarto set non c’è stata storia, dettando legge fin dall’inizio e prendendo subito un grande vantaggio. Da lì loro hanno tirato i remi in barca quindi è stato abbastanza agevole per noi”.

Ora il futuro vi porterà alla Final Four di Fasano. “Sì ci sarà questa giornata di pausa poi riprenderemo lunedì gli allenamenti in vista dell’importante appuntamento tricolore e non vediamo l’ora. Però voglio dire brave a tutte le ragazze, che sono rimaste molto concentrate su questa partita di Siracusa”. Quindi il meritato elogio ad un po’ tutte le componenti. “Avevamo qualche problema fisico ieri mattina prima del match – spiega Boschini -, anche per il viaggio e per un po’ di affaticamento. Ma le ragazze hanno stretto i denti vincendo una gara davvero importantissima ai fini del campionato, perché Siracusa è una squadra ben strutturata a cui vanno i complimenti perché comunque ci ha dato filo da torcere. Lo sapevamo d’altronde, visto che all’andata avevamo vinto 3-2. Questo successo fuori casa vale tanto, non solo perché mancano ormai solo tre gare alla fine, quanto anche in previsione della Coppa, visto che saremo sempre in trasferta, quindi significa che siamo una squadra che non soffre il fattore campo. E poi come non sottolineare l’apporto fondamentale dei tanti tifosi che ci hanno sostenuto alla grande, facendosi sentire molto, nonostante anche quelli di casa fossero numerosi”.

“Abbiamo visto una bellissima partita di pallavolo, anche con un duo arbitrale all’altezza. Siamo felici della vittoria e molto contenti per il tanto lavoro fatto fin dallo scorso agosto ad oggi: un plauso va fatto a tutto lo staff tecnico e medico, ad iniziare – sottolinea Boschini – dal nostro fisioterapista Francesco Canalicchio e del preparatore atletico Francesco Fiorentino, che hanno messo in piedi due giocatrici importanti nell’immediata vigilia, facendo un lavoro eccezionale. Così come Valeria Pellegrini, che mi sta supportando in tutti i modi, e lo stesso ds Defina che è stato prezioso anche ieri a gara in corso dandomi anche qualche informazione importante, come quasi un allenatore aggiunto oltre che un valente direttore sportivo. Insomma è stata una prova corale che ci ha dato tanto e spero – conclude Boschini – che ci dia tanto anche per affrontare al meglio la Coppa Italia”.

Il tabellino

MELILLI SIRACUSA – TONNO CALLIPO VV 1-3 (20-25, 25-19, 20-25, 7-25)

MELILLI: Minervini 1, Marcello 2, La Mattina 12, Compagnoni , Soncini, Vescovo 15, Isgrò 14, Natalizia (L), G.Miceli, Bisicchia, C.Miceli 5. Ne: Monzio, Di Lorenzo, Drago, Mancino, Cantalanotte. All. Scandurra

TONNO CALLIPO: Curti 2, Otta 6, Macedo 12, Rizzo 12, D.Vinci 16, Cammisa 15, Darretta (L), Bellanca, Quarto (L). Ne: Surace, M.Vinci, Milazzo, Rustani. All. Boschini

Arbitri: Alzati e Bresciani.

Note: durata set 24’, 25’, 28’, 19’ per un totale di un’ora e 36’. Siracusa: ace 6, bs 12, muri 6, errori 31. Vibo: ace 8, bs 6, muri 11, errori 21. Attacco: 28%-38%. Ricezione 48%-46%.

