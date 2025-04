Volley, ad un passo dalla finale: la Domotek Reggio Calabria ci prova in Piemonte, la presentazione della sfida

StrettoWeb

Voglia di provare a regalare a Reggio Calabria un sogno. La finalissima per la Serie A2. Si conosce già, la formazione che ha avuto accesso alla finalissima per la Serie A2 nella parte antistante del tabellone: è la Rinascita di Lagonegro che ha battuto 2 a 0 il Cus Cagliari. Oggi, la favola sportiva della Domotek Volley Reggio Calabria di Mister Polimeni vuole la finalissima. Non sarà facile espugnare il Palavalenza. Si gioca in Piemonte, sul campo dell’Acqui Terme, team che, nonostante la sconfitta del Palacalafiore, ha dimostrato tenuta ed ottime giocate e che tra le mura amiche ha saputo esprimere durante tutta la stagione sin grande atteggiamento.

Capitan Laganà e compagni, così come accaduto nella prima serie Playoff a Lecce, vogliono chiudere la pratica, evitando un’eventuale gara tre che solamente in caso di sconfitta si giocherebbe martedì 15 aprile alle ore 20.30 al Palacalafiore. Gli amaranto, superando ostacoli ed infortuni sembrano aver trovato nuovamente una giusta quadratura, con Marco Pugliatti al servizio pronto a servire un Lazzaretto al top in gara uno ed il sontuoso Capitano Laganà. Petras e soci, hanno dimostrato di essere, invece, squadra cinica, tosta e ben allenata: insomma, ci aspetta una bella ed avvincente gara due. Arbitrano i signori Fabio Bassan di Manerba del Garda e Emilio Sabbia di Potenza. Classica diretta sul canale YouTube di Lega Volley.

