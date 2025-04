Violento scontro in provincia di Vibo Valentia: incidente tra due auto, feriti ed elisoccorso sul posto

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 29, nei pressi del bivio per Monte Poro, nel Vibonese. Due auto si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità, rimasta interrotta per diverse ore. Vista la gravità della situazione, è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per trasferire in ospedale, in codice rosso, un giovane rimasto gravemente ferito.

Il bilancio complessivo è di tre feriti, due dei quali in condizioni meno critiche, ma comunque trasportati in ospedale per controlli e accertamenti. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro, che ha completamente distrutto i mezzi coinvolti.

