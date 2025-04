Imperativo: vincere. Viola-Monopoli, la presentazione del match

StrettoWeb

Tutti in campo nel turno infrasettimanale e secondo mercoledì consecutivo in scena per la Redel Reggio Calabria. Si gioca nell’inedito orario delle ore 19.30 al Palacalafiore. L’Obiettivo è quello del riscatto. Obiettivo principale Playoff, anche perchè la “matematica” non è ancora dalla parte del team di coach Cadeo. Serve riscattarsi dopo la scialba prestazione offerta in casa, sette giorni fa, contro i Lions Bisceglie. L’avversario è ostico: arriva la capolista del girone, il Monopoli, avversario a più battute dei neroarancio durante il corso targato Pallacanestro Viola.

Per i neroarancio c’è da rifarsi della sconfitta al fulmicotone della sfida di andata dove, fu decisivo, il canestro dell’ex Vitale. Il team pugliese comanda la classifica dopo aver vinto lo scontro diretto contro la Siaz, domenica scorsa. L’allenatore è il giovane Ostuni, vice prima del dimissionario Carolilllo e prima ancora dell’ex Paternoster. Roster quadrato dove spicca il pivot Preira, l’esterno Pazin, il Vitale, il lungo Spatti, il duttile Milosevic gli ex Molfetta Calisi e Formica senza dimenticare l’atleta che ha fatto molto bene nella passata stagione in neroarancio, Thomas Aguzzoli.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Pallacanestro Viola ed in condivisione sulla pagina Facebook ufficiale del club e sulla pagina social del Media partner Rac, Reggioacanestro con telecronaca di Giovanni Mafrici. La diretta sarà visibile in Tv sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring. Arbitrano i signori Beccore di Messina e Barbagallo di Acireale.

