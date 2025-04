Viola, Dell’Anna: “sembravamo smarriti, serviva una grande vittoria”

StrettoWeb

Dopo la netta vittoria contro Brindisi, Lorenzo Dell’Anna non nasconde la sua soddisfazione. “È stata una partita controllata fin da subito, completamente diversa rispetto alla gara di andata – racconta l’ala piccola della Redel Viola Reggio Calabria –. Abbiamo trovato più fluidità in attacco, con passaggi migliori e una maggiore presenza sotto canestro, cosa che in altre partite ci era mancata. Siamo riusciti a dominare l’avversario, e il risultato è stato chiaro”. Stamatis? “Lo stiamo vedendo molto bene – conferma Dell’Anna –. Sta diventando una parte fondamentale della squadra. Serviva tempo per ambientarsi, perché arrivava da un campionato diverso come quello greco, ma ora sta dando il meglio e siamo pronti per il finale del campionato”.

Ora la Redel Reggio Calabria vola verso Bari che è una squadra imprevedibile soprattutto in casa. “Sarà una partita complicata – ammette Dell’Anna –. Hanno giocatori come Callara e Santi Rodriguez, tiratori pericolosi. Dovremo stare attenti, perché ogni gara ora è fondamentale: due punti in classifica valgono tutti doppio”.

Il pubblico reggino, dopo qualche battuta d’arresto, sembra aver ritrovato la fiducia. “Ci serviva questa ripresa – conclude l’ala piccola –. C’è stato un momento in cui ci siamo un po’ smarriti, ma ora abbiamo ritrovato la giusta strada e vogliamo continuare così”. La Redel Reggio Calabria punta a mantenere la concentrazione massima per chiudere il campionato nel migliore dei modi e lottare per gli obiettivi più alti.

