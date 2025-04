Villa San Giovanni, ultima tappa della corsa solidale “RUN4HOPE” | INFO

StrettoWeb

L’A.S.D. Atletica Barbas si dimostra sempre sensibile verso il sociale e, dopo le due edizioni passate del Memorial Paolo Marino, nell’attesa della 3ª – del quale già si dice porti grandi novità – si adopera per l’organizzazione dell’ultima tappa della “RUN4HOPE”, staffetta solidale organizzata dall’omonima associazione con lo scopo di raccogliere fondi per l’AIRC, che si terrà domenica 13 aprile nel Comune di Villa San Giovanni. Parteciperà anche un nutrito gruppo di allievi della scuola Carabinieri di Reggio Calabria, accompagnati dal Magg. Abbrescia che ha partecipato attivamente all’organizzazione della tappa.

“Per partecipare vi aspettiamo domenica 13 dalle h 10:00 in Piazza Valsesia per vivere una parentesi all’insegna dello sport solidale in un contesto amichevole per godere di un allenamento congiunto tra atleti e allievi carabinieri. Non perdere l’occasione e, nel frattempo, resta connesso il 3° Memorial Paolo Marino si sta avvicinando”, si legge nella nota degli organizzatori.

